Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна

Прем’єр Бернем заявив, що Британія і Україна «друзі не лише в гарні часи»

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його країна на всі 100 відсотків підтримуватиме Україну та залишатиметься поруч у скрутну годину. Про це він заявив, коментуючи російські попередження щодо британської допомоги Україні, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Велика Британія робить те, про що давно заявляла, а саме – на 100 % підтримує Україну проти цієї незаконної війни, яку веде президент Росії Володимир Путін. Ми не друзі лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною, коли вона цього потребуватиме, і це не зміниться», – заявив Бернем.

Ця заява стала відповіддю на застереження з боку Москви щодо наслідків передачі українській стороні військових дронів. Російське посольство звинуватило Велику Британію у заглибленні в конфлікт після публікацій у ЗМІ про перше застосування британських безпілотників для дальніх ударів по військових та логістичних об'єктах у Росії.

«Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичного апарату Києва, тим вищу ціну він заплатить», – заявили в російському посольстві.

Як повідомлялося, безпілотники, розроблені двома британськими компаніями, вперше використали для ударів по цілях на території Росії. Йдеться про атаки на військові та промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні підприємства та склади.

Серед цілей називають нафтопереробні заводи та склади онлайн-ритейлера Wildberries. Економічні збитки від атак оцінюють у понад 35 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 48,3 мільярда доларів США).

До слова, Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 19 нових позицій. Обмеження торкнулися російських банків, компаній енергетичного та промислового секторів, а також танкерів, які перевозили російські нафту, нафтопродукти й скраплений природний газ.