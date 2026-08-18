Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна
Британський прем'єр пообіцяв непохитну підтримку України
фото з відкритих джерел

Прем’єр Бернем заявив, що Британія і Україна «друзі не лише в гарні часи»

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його країна на всі 100 відсотків підтримуватиме Україну та залишатиметься поруч у скрутну годину. Про це він заявив, коментуючи російські попередження щодо британської допомоги Україні, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Велика Британія робить те, про що давно заявляла, а саме – на 100 % підтримує Україну проти цієї незаконної війни, яку веде президент Росії Володимир Путін. Ми не друзі лише в гарні часи. Ми будемо поруч з Україною, коли вона цього потребуватиме, і це не зміниться», – заявив Бернем.

Ця заява стала відповіддю на застереження з боку Москви щодо наслідків передачі українській стороні військових дронів. Російське посольство звинуватило Велику Британію у заглибленні в конфлікт після публікацій у ЗМІ про перше застосування британських безпілотників для дальніх ударів по військових та логістичних об'єктах у Росії.

«Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичного апарату Києва, тим вищу ціну він заплатить», – заявили в російському посольстві.

Як повідомлялося, безпілотники, розроблені двома британськими компаніями, вперше використали для ударів по цілях на території Росії. Йдеться про атаки на військові та промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні підприємства та склади.

Серед цілей називають нафтопереробні заводи та склади онлайн-ритейлера Wildberries. Економічні збитки від атак оцінюють у понад 35 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 48,3 мільярда доларів США).

До слова, Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 19 нових позицій. Обмеження торкнулися російських банків, компаній енергетичного та промислового секторів, а також танкерів, які перевозили російські нафту, нафтопродукти й скраплений природний газ. 

Читайте також:

Теги: росія війна Велика Британія Україна Енді Бернем

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія доставила до Малі бронетехніку
Підсанкційне російське судно доправило бронетехніку до Малі – BBC
2 серпня, 15:02
Захист від ракет значною мірою залежить від поставок західних союзників
Кремль побив власний рекорд: скільки ракет летіло по Україні у липні
3 серпня, 03:48
Вєрка Сердючки виступила в Одесі
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео)
3 серпня, 13:34
Українські оператори можуть відправляти автономні ескадрильї з восьми і більше дронів, які самостійно виявляють та уражають цілі
Україна стала полігоном для роїв дронів зі ШІ – The Times
11 серпня, 04:15
Підозрюваного затримали співробітники варшавської поліції спільно з Агентством внутрішньої безпеки
Ціллю затриманого у Польщі кіллера мав стати відомий українець. ЗМІ назвали ім'я
14 серпня, 16:12
У Мінську сталася пожежа на заводі «Інтеграл», який постачає компоненти для ВПК Росії
У Мінську спалахнув завод, що виробляє мікросхеми для ракет РФ
24 липня, 23:48
Міськрада Сопота закликала польський уряд не використовувати історичне минуле для розпалювання ненависті між Києвом і Варшавою
Одне з міст Польщі ухвалило резолюцію на підтримку українців
26 липня, 10:08
Дегтярьов взяв участь відкритті змагань для російських окупантів
МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви очільника російського спорту Дегтярьова
29 липня, 11:35
Центральне командування відкинуло повідомлення про погіршення умов на авіаносці USS Abraham Lincoln
Самогубства та антисанітарія. На американському авіаносці спалахнув скандал
14 серпня, 13:30

Політика

Росія націлилася на вибори у Франції. Кремль почав операцію «Матрьошка»
Росія націлилася на вибори у Франції. Кремль почав операцію «Матрьошка»
Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна
Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна
NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
NBC News: Росія допомагає Ірану відновити ракетний арсенал для війни зі США
Білий дім таємно відправив соратника Трампа на переговори з Кремлем – FT
Білий дім таємно відправив соратника Трампа на переговори з Кремлем – FT
Білий дім накинувся на журналістку після незручного питання Трампу
Білий дім накинувся на журналістку після незручного питання Трампу
Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого показника за час його президентства
Рейтинг Трампа обвалився до найнижчого показника за час його президентства

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua