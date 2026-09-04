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Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ
Air Tanzania відмовилася літати до Москви через безпекові ризики
фото: airtanzania

Рішення перевізника з'явилося після того, як його літак не зміг приземлитися у Внуково через безпекові обмеження

Національний авіаперевізник Танзанії Air Tanzania з 4 вересня тимчасово зупинив прямі рейси між Дар-ес-Саламом і Москвою. Компанія ухвалила таке рішення після оцінки безпекових ризиків на маршруті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Перегляд ситуації прискорив інцидент 3 вересня. Тоді рейс TC422 із Занзібара не зміг приземлитися в московському аеропорту Внуково через тимчасові безпекові обмеження. Літак довелося перенаправити до Санкт-Петербурга.

«Air Tanzania постійно проводить такі оцінки в масштабах усієї мережі маршрутів, і якщо результати вказують на потребу в паузі, ми її впроваджуємо. Питання безпеки завжди мають пріоритет над комерційними міркуваннями», – йдеться у заяві авіакомпанії.

Пасажирам скасованих рейсів запропонували повністю повернути кошти за квитки або без додаткової плати змінити дату чи маршрут подорожі.

Водночас уже через кілька годин після оголошення про призупинення польотів Air Tanzania повідомила, що планує відновити сполучення між Дар-ес-Саламом і Москвою 7 вересня.

Пряме авіасполучення за маршрутом Дар-ес-Салам – Занзібар – Москва Air Tanzania запустила лише 2 липня 2026 року. Рейси виконували тричі на тиждень. До цього регулярного прямого авіасполучення між Танзанією та Росією не було з 2021 року.

Рішення Air Tanzania стало першим таким кроком іноземної авіакомпанії на тлі нової хвилі занепокоєння щодо безпеки польотів над Росією.

Раніше інші іноземні авіаперевізники також змінювали маршрути, пов'язані з Росією. Зокрема, ізраїльська El Al призупиняла рейси до Москви, а Air India змінювала маршрути рейсів зі США до Індії, щоб оминати російський повітряний простір. Повідомлялося і про скасування окремих рейсів турецькими перевізниками.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський публічно попередив авіакомпанії, страхові компанії та держави про зростання небезпеки польотів у російському повітряному просторі. Він наголосив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації, однак закликав враховувати збільшення кількості українських безпілотників у небі над Росією.

Після цього Україна офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) із закликом сприяти повній забороні польотів цивільних літаків у повітряному просторі РФ.

В ICAO своєю чергою заявили про зростання ризику того, що цивільні літаки можуть потрапити під вогонь або опинитися в зоні бойових дій. Серед небезпек для цивільної авіації також називають роботу систем протиповітряної оборони та перешкоди супутниковій навігації.

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Теги: росія авіація літак Володимир Зеленський Україна президент авіарейс Москва обмеження

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