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Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії
Дрони вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області
фото: скрин з відео

Російська влада оголосила ракетну небезпеку, а моніторингові канали повідомили про удар по стратегічному об'єкту

У ніч проти 8 серпня в Самарській області Росії оголосили ракетну небезпеку. На цьому тлі OSINT-спільноти та російські моніторингові канали повідомили про атаку на Сизранський нафтопереробний завод, після якої на території підприємства нібито спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 03:30 за місцевим часом губернатор Самарської області повідомив про запровадження режиму ракетної небезпеки на всій території регіону. Незабаром місцеві Telegram-канали почали писати про повторні сигнали сирен та закликали жителів дотримуватися заходів безпеки.

Одночасно низка OSINT-ресурсів повідомила, що безпілотники атакували Сизранський НПЗ, який входить до структури російської компанії «Роснефть». За їхніми даними, після атаки на території підприємства виникла пожежа. Втім, незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські моніторингові канали також повідомляли про рух повітряних цілей у напрямку Сизрані та закликали місцевих жителів відійти від вікон і не перебувати на вулиці. Після кількох хвиль сирен у регіоні оголосили відбій ракетної та безпілотної небезпеки.

Наразі російська влада не повідомляла про можливі пошкодження інфраструктури Сизранського НПЗ чи наслідки ймовірної атаки. 

Зранку 8 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії та має стратегічне значення з кількох причин:

  • входить до складу «Роснефти» – найбільшої державної нафтової компанії РФ;
  • переробляє близько 8-9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших НПЗ у Поволжі;
  • виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти, які використовуються як цивільним сектором, так і російською армією;
  • забезпечує паливом Самарську область та інші регіони Поволжя, а також бере участь у формуванні експортних поставок нафтопродуктів;
  • разом із Куйбишевським і Новокуйбишевським НПЗ утворює великий нафтопереробний кластер «Роснефти» в Самарській області, який є одним із центрів російської нафтопереробної галузі.
  • розташований приблизно за 800–900 км від українського кордону, тому успішні удари по ньому демонструють можливість ураження важливих об'єктів глибоко в тилу РФ.

Саме через його роль у виробництві пального Сизранський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак українських далекобійних безпілотників. Тимчасове зупинення або скорочення роботи такого підприємства може впливати на внутрішній ринок пального Росії, логістику та забезпечення військових потреб.

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Теги: пожежа нафта росія нафтопродукти авіаудар ракетна атака

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