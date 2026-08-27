Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України
Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках
фото: ЕРА (ілюстративне)

Розвідка: Для Кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій

РФ продовжує залучати іноземців до участі у війні проти України. З'явилися нові факти вербування громадян Індонезії до лав російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Для Кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій: зокрема закриває кадрову діру на фронті та працює аргументом пропаганди про нібито глобальну підтримку «СВО». Ще одна причина вербування іноземців – зростаюче невдоволення в середині країни соціально-економічним станом, війною і планами нової хвилі мобілізації (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт», – йдеться у повідомленні.

Служба зовнішньої розвідки України отримала документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких завербували до лав окупаційної армії РФ.

«Схема, за якою Москва шукає іноземне гарматне м’ясо, вже відпрацьована на десятках інших країн. Обіцянки високих виплат, небойової роботи, прискореного громадянства РФ і соціальних гарантій приваблюють людей, які найчастіше навіть не уявляють, куди їх насправді відправляють. Та сама модель раніше спрацювала з громадянами Непалу, Куби, Кенії чи Індії: більшість із них опинялася на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні», – наголошується у заяві.

Розвідка наголосила, що «Індонезія, найбільша мусульманська країна світу з населенням понад 280 млн людей, поповнила перелік країн, які Кремлю стали черговим ринком дешевої людської сили для війни».

Нагадаємо, російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року. 

Раніше повідомлялося про приховану примусову мобілізацію у Росії. За останні півтора місяця мешканці щонайменше 17 регіонів РФ зверталися до правозахисників через насильницькі затримання та примус до підписання контрактів із Міноборони.

Найчастіше жертвами такого вербування стають представники соціально вразливих груп, зокрема люди з боргами, проблемами із законом або залежностями. За даними видання, російській владі стає дедалі складніше знаходити охочих воювати.

Читайте також:

Теги: мобілізація росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Румунії підняли два F-16, один із них знищив ціль гарматним вогнем – уперше їх авіація застосувала це проти морської цілі
Румунія показала, що готова стріляти. Росія перевіряє, де закінчується НАТО
21 серпня, 13:33
Найвищі показники індексу якості повітря зафіксовано у Броварському та Святошинському районах
Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
5 серпня, 05:40
Попередні санкції не зупинили агресію РФ
Демократи закликали адміністрацію Трампа відновити системні санкції проти РФ
13 серпня, 03:54
Російські війська не змогли просунутися біля Слов'янська
ЗСУ зупинили наступ Росії на Слов'янському напрямку – ISW
3 серпня, 09:16
Нові правила роблять процедуру передбачуванішою
Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації
3 серпня, 15:29
Шведський уряд засудив атаки Росії
Швеція викликала російського дипломата
3 серпня, 19:59
Жінки мають право долучатись до війська як добровольці, вважає Максим Жорін
Жорін висловився про мобілізацію жінок
16 серпня, 22:04
Молдовське село Талмаза
Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат
17 серпня, 18:52
Пожежа у логістичному центрі Wildberries
Україна вивела з ладу вісім із 10 найбільших складів Wildberries
Вчора, 11:29

Політика

Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України
Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України
Зеленський приїхав до Кишинева на День незалежності Молдови
Зеленський приїхав до Кишинева на День незалежності Молдови
«Не слухайте Вашингтон». Кіт Келлог звернувся до українців
«Не слухайте Вашингтон». Кіт Келлог звернувся до українців
Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву
Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву
Розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в країни Балтії – WSJ
Розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в країни Балтії – WSJ
У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців
У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
47K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua