Кремль знайшов нове джерело найманців для війни проти України

Розвідка: Для Кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій

РФ продовжує залучати іноземців до участі у війні проти України. З'явилися нові факти вербування громадян Індонезії до лав російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Для Кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій: зокрема закриває кадрову діру на фронті та працює аргументом пропаганди про нібито глобальну підтримку «СВО». Ще одна причина вербування іноземців – зростаюче невдоволення в середині країни соціально-економічним станом, війною і планами нової хвилі мобілізації (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт», – йдеться у повідомленні.

Служба зовнішньої розвідки України отримала документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких завербували до лав окупаційної армії РФ.

«Схема, за якою Москва шукає іноземне гарматне м’ясо, вже відпрацьована на десятках інших країн. Обіцянки високих виплат, небойової роботи, прискореного громадянства РФ і соціальних гарантій приваблюють людей, які найчастіше навіть не уявляють, куди їх насправді відправляють. Та сама модель раніше спрацювала з громадянами Непалу, Куби, Кенії чи Індії: більшість із них опинялася на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні», – наголошується у заяві.

Розвідка наголосила, що «Індонезія, найбільша мусульманська країна світу з населенням понад 280 млн людей, поповнила перелік країн, які Кремлю стали черговим ринком дешевої людської сили для війни».

Нагадаємо, російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року.

Раніше повідомлялося про приховану примусову мобілізацію у Росії. За останні півтора місяця мешканці щонайменше 17 регіонів РФ зверталися до правозахисників через насильницькі затримання та примус до підписання контрактів із Міноборони.

Найчастіше жертвами такого вербування стають представники соціально вразливих груп, зокрема люди з боргами, проблемами із законом або залежностями. За даними видання, російській владі стає дедалі складніше знаходити охочих воювати.