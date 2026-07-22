ЄС затримав судно російського тіньового флоту (фото)

Судно MV South Star перевіряють через підозру в порушенні міжнародного морського права

Європейський Союз затримав танкер MV South Star, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту.

Судно перевіряють через підозру, що воно ходило під фальшивим прапором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

За словами Каллас, танкер був затриманий 20 липня в межах морської операції Eunavfor Med Irini. Використання фальшивого прапора є порушенням міжнародного морського права.

фото: kajakallas

«Ми посилюємо тиск на тіньовий флот Росії. Танкер MV South Star, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором, був затриманий для перевірки. Кожна незаконна подорож допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі», – заявила Каллас.

фото: kajakallas

Вона також повідомила, що цього тижня країни-члени ЄС уповноважили військово-морську операцію Eunavfor Atalanta також проводити перевірки прапорів шляхом затримання підозрілих суден російського тіньового флоту. За словами Каллас, це рішення ще більше посилить контроль за обходом санкцій.

Нагадаємо, Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver біля узбережжя Сицилії. За даними французької влади, судно прямувало з російського порту Приморськ під прапором Камеруну та порушило норми морського права.