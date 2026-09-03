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Трансфер російського футболіста до Англії зірвався через санкції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трансфер російського футболіста до Англії зірвався через санкції
За «Монако» Головін виступає з 2018 року

Головін був готовий грати за «Лідс Юнайтед», але...

Пропагандисти інформують, що «Лідс Юнайтед» до кінця трансферного вікна в англійській Прем'єр-лізі намагався оформити угоду з переходу російського півзахисника Олександра Головіна. Про це повідомляє «Главком».

«Головін був готовий їхати до цієї команди, але трансфер зірвався з політичних причин. Основною перешкодою стала неможливість забезпечити стабільну виплату зарплати росіянину, адже англійські банки зараз практично не працюють із фізичними та юридичними особами з Росії», – розповіло джерело пропагандистів.

Головіну 30 років. За «Монако» хавбек виступає з 2018 року. Провів 270 зустрічей, у яких відзначився 40 голами та 47 результативними передачами. Контракт росіянина із клубом Ліги 1 розрахований до літа 2029 року.

Інтернет-портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість хавбека з країни-агресора у €18 млн.

Нагадаємо, визначився календар матчів донецького «Шахтаря» на загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27:

  • 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
  • 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
  • 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
  • 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
  • 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
  • 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
  • 20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
  • 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції

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