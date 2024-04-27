Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
Німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази після фіксації повітряного судна
фото: Team Luftwaffe/X

Російський літак Іл-20 був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

26 квітня німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомили Повітряні сили Німеччини.

Зазначається, що російський літак Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

«Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45», - йдеться в публікації Люфтваффе.

У заяві вказується, що після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Нагадаємо, 1 березня німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази «Ліелварде» у Латвії, щоб перехопити російські військові літаки поблизу територіальних вод країни. 

Як повідомлялося, військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20. 

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини 25 квітня вперше політав на винищувачі Eurofighter. Про це у четвер, 25 квітня, повідомилиа пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг здійснив політ на винищувачі в межах візиту до авіабази Лааге на півночі Німеччини, де дислокується 73-тє тактичне авіаційне крило німецьких Військово-повітряних сил.

Теги: перехоплення повітря військові літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські НПЗ виробляють частину продукцію для військових потреб
Нафтопереробні заводи РФ – легітимні військові цілі. І ось чому
19 квiтня, 19:44
Росія активно користується неузгодженостями у санкційних пакетах різних країн та захланністю частини міжнародного бізнесу
«Мір» праху твоєму
6 квiтня, 17:13
Сирський (на фото) поінформував генерала Чарльза Брауна про ситуацію на полі бою
Сирський обговорив із головним генералом США потреби ЗСУ на найближчі місяці
28 березня, 20:43
Ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
30 березня, 01:20
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
Професійні актори та дорога вартість: росіяни поширюють відеоролик, щоб підірвати мобілізацію в Україні
2 квiтня, 07:01
Азартна комісія пропонує внести зміни до законодавства, щоб військових можна було вносити до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх
Заборона військовим грати в азартні ігри. Регулятор шокував заявою
12 квiтня, 18:30
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
19 квiтня, 21:05
Ворог намагається просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше Бахмута, зауважив Умєров
Умєров: росіяни хочуть прорватися під Бахмутом
14 квiтня, 20:49
За роки після трагедії під Смоленськом було чимало гіпотез щодо причини падіння літака
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
Вчора, 08:44

Соціум

Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем
Обмеження консульських послуг: Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів
Обмеження консульських послуг: Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів
Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово
Російська влада заборонить громадянам вживати одне слово
У Путіна з’явився новий ресурс для мобілізації. Журналіст пояснив, чоловіків якого регіону поженуть на фронт
У Путіна з’явився новий ресурс для мобілізації. Журналіст пояснив, чоловіків якого регіону поженуть на фронт
Розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна
Розвідка здійснила масштабну хакерську атаку на ресурси партії Путіна
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян
Судові пристави можуть отримати право стріляти в росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
17K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
16K
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни
7146
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
5395
Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16
5255
Роман Цимбалюк: Мені достеменно відомо, навіщо Навальний летів у Москву

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Вчора, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Вчора, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Вчора, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua