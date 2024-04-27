Німецькі винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази після фіксації повітряного судна

Російський літак Іл-20 був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем

26 квітня німецькі винищувачі Eurofighter піднімалися у повітря для перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомили Повітряні сили Німеччини.

Зазначається, що російський літак Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Після фіксації повітряного судна, німецькі винищувачі здійснили виліт з авіабази Лааге.

«Наші німецькі винищувачі Eurofighters вилетіли з Laage для Alpha Scramble сьогодні близько 12:45», - йдеться в публікації Люфтваффе.

У заяві вказується, що після того, як російський Іл-20 (COOT-A) був ідентифікований при порушенні повітряного простору над Балтійським морем, його рух супроводжувався німецькими Eurofighters.

Нагадаємо, 1 березня німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази «Ліелварде» у Латвії, щоб перехопити російські військові літаки поблизу територіальних вод країни.

Як повідомлялося, військово-повітряні сили Швеції заявили, що спільно з німецькими винищувачами перехопили біля шведського берега російський розвідувальний літак Іл-20.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини 25 квітня вперше політав на винищувачі Eurofighter. Про це у четвер, 25 квітня, повідомилиа пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг здійснив політ на винищувачі в межах візиту до авіабази Лааге на півночі Німеччини, де дислокується 73-тє тактичне авіаційне крило німецьких Військово-повітряних сил.