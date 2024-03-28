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У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Херсоні СБУ затримала ексохоронця російської катівні
Після деокупації Херсона чоловік планував втекти за кордон
фото: СБУ

Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми

У Херсоні правоохоронці затримали місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після деокупації планував втекти за кордон. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, під час звільнення Херсону від російський окупантів чоловік спалив «посвідчення тюремного наглядача» і переїхав у орендовану квартиру, щоб «замести сліди». Там він начебто збирався пересидіти до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, щоб виїхати з України як біженець.

Під час обшуку в нього виявили формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти, а також у його телефоні знайшли докази злочинів.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії.

Там чоловік мав працювати «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» і охороняти камери з ув’язненими учасниками руху опору. На території колонії росіяни катували українців і «вибивали» з них згоду на співпрацю.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть двоє колаборантів, які очолили органи окупаційної влади, створені росіянами на Луганщині.

Раніше СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

Теги: окупанти чоловік СБУ Херсон

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