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Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України
Засідання розпочнеться у вівторок о 22:00 за Києвом
фото з відкритих джерел

Особливу увагу буде приділено обстрілам української цивільної інфраструктури в останні тижні

У вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням. Про це повідомив кореспондент «Укрінформу».

У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

До слова, окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині. Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів». Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: росія Радбез ООН ракетна атака

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