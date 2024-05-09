Україна створює під землею секретні заводи з виробництва зброї – El Mundo

Україна за допомогою секретних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від партнерів

Україна розпочала створення мережі таємних підземних заводів із виготовлення зброї. Про це повідомляє El Mundo.

Як пише видання, Україна за допомогою секретних підземних заводів прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країн та хоче стати центром виробництва зброї для всього Заходу.

Зокрема відомо, що частину заводів Україна маскує декораціями. Натомість персонал проходить ретельні перевірки, аби не допустити до підприємств російських агентів.

Як повідомлялося, Україна 28 квітня отримала озброєння з нового пакета допомоги від США – ідеться про партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Як повідомлялося, після отримання від Сполучених Штатів військової допомоги на суму $61 млрд Україна планує піти у новий контрнаступ у 2025 році.