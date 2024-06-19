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Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Американська компанія Northrop вироблятиме боєприпаси в Україні
Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру
фото з відкритих джерел

Американська військово-промислова компанія Northrop вважається одним з найбільших у світі виробників зброї

Американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво. Про це пише Breaking Defense за посиланням на представника компанії.

Попри те, що кілька європейських оборонних компаній взяли на себе зобов’язання щодо широкомасштабних виробничих програм в Україні, угода Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем’єр-міністром оборонних відомств США та українським урядом.

«Це наш перший проєкт, який оплачується «українськими доларами». Ми плануємо розширити це на боєприпаси для танків, 155 мм та інші, коли знайдемо інноваційні процеси», – сказав директор з міжнародного бізнесу сектору оборонних систем Northrop Дейв Бартелл.

Головний заступник помічника секретаря Державного департаменту США з військово-політичних питань Стенлі Браун на виставці озброєнь Eurosatory в Парижі підтвердив такі плани.

Під час виступу він відзначив нову програму Державного департаменту США з розвитку оборонних підприємств в Україні, яка інвестує $2 млрд у оборонно-промислову базу країни, та може відкрити двері для американсько-українського спільного виробництва.

Зазначимо, американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вважається одним з найбільших у світі виробників зброї та постачальників військових технологій. Аерокосмічне підприємство працює в галузі електроніки та інформаційних технологій, а також у суднобудуванні й авіакосмічній галузі.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу продовжують збільшувати виробництво зброї й до кінця 2024 року підприємства ЄС доведуть свої виробничі потужності до рівня 1,7 млн артилерійських снарядів на рік.

Як повідомлялося, через кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіаційних бомб українського виробництва.

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Теги: США боєприпаси

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