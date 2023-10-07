Уночі ворог атакував Полтавщину
Вибухи пролунали в Миргороді
У ніч на суботу, 7 жовтня, російські війська атакували Полтавщину. У Миргороді під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в Полтавській області.
Звук вибуху було чути у Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих.
У ніч на 7 жовтня вибухи також було чути в Одесі. Там вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги.
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