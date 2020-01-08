Авіакатастрофа літака МАУ: Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування



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Пасажирський літак МАУ зазнав аварії в Ірані 8 січня

Україна призупиняє роботу авіакомпаній над небом Ірану

Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що сталася вранці 8 січня.

Про це повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук.

«Ми зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами і фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії», – зазначив він.

Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи, додав Гончарук.

Також нагадаємо, що Україна проводить переговори з Іраном щодо підтвердження безпечного вильоту для двох літаків, які мають транспортувати загиблих українців в результаті авіакатастрофи. В Ірані заявили, що загиблих впізнати неможливо.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Нагадаємо, посольство України прибрало з сайту інформацію про «версія теракту виключається». У МЗС заявили, що причина авіакатастрофи українського літака в Ірані буде озвучена після висновків спеціальної комісії.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як відомо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.



