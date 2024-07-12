У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель та глибоководний апарат
У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «Рудницкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36»
1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат «АС-36». Про це повідомило 12 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях «Канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року.
Носієм «АС-36» став рятувальний корабель північного флоту РФ «Михаил Рудницкий».
У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «Рудницкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36».
Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.
Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту «АС-36».
Нагадаємо, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв’ю Reuters розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.
Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.
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