У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель та глибоководний апарат

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування

У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «Рудницкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36»

1 липня під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат «АС-36». Про це повідомило 12 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Модернізація апарата відбувалось у Санкт-Петербурзі на потужностях «Канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року.

Носієм «АС-36» став рятувальний корабель північного флоту РФ «Михаил Рудницкий».

У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «Рудницкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36».

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту «АС-36».

Нагадаємо, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Про це в інтерв’ю Reuters розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Як повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.