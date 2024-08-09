У Бразилії розбився пасажирський літак: на борту перебували понад 60 людей

Літак впав у місті Вінхедо в бразильському штаті Сан-Паулу

У п'ятницю в бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак, здатний перевозити десятки пасажирів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцева пожежна служба підтвердила, що літак впав у місті Вінхедо, але не надала більш детальної інформації. За попередньою інформацією на борту перебувало 68 людей.

Бразильське телебачення GloboNews показало кадри, на яких видно, що горить велика територія і дим виходить з фюзеляжу літака. Також з'явилися відео з літаком, який дрейфував вертикально вниз, закручуючись по спіралі під час падіння.

Адміністрація бразильського аеропорту Infraero не відразу підтвердила інформацію про падіння. Зокрема, жодна місцева авіакомпанія не повідомила про зникнення одного зі своїх літаків.

Нагадаємо, унаслідок падіння гелікоптера на військовій базі Форт-Новосел у штаті Алабама в США загинув один із льотчиків-інструкторів, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.