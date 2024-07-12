Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії впав пасажирський літак: є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту
фото з відкритих джерел

Внаслідок інциденту загинули троє пілотів

У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

За попередньою інформацією, «Суперджет» упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. Пасажирів на борту не було. За даними російських ЗМІ, троє пілотів, які перебували на борту, загинули.

Дим після падіння літака
Дим після падіння літака
фото з соцмереж

Як зазначають журналісти, пілот після вильоту на випробування з аеродрому Жуковський скерував літак у лісовий масив, де стався вибух, після чого піднявся стовп диму.

Як повідомили місцеві жителі, лайнер летів у бік Луховців на малій висоті.

«Був звук літака, потім затишшя і хлопок. І в повітря піднявся гриб великий, у районі Малого Карасевого», – розповів один з очевидців.

Нагадаємо, в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули.

До слова, 11 червня винищувач повітряно-космічних сил Росії Су-34 розбився в горах Північної Осетії при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.

Читайте також: Гордість російського авіабудування. Superjet 100: хронологія катастроф
Теги: росія авіакатастрофа літак пілот росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі росіяни закріпилися на невеликій ділянці прикордонної смуги з панівними висотами
Російський наступ на Харківщині захлинувся. Воєнний огляд
19 червня, 10:10
За даними Світового банку, завдана шкода Україні перевищує $486 млрд
Стало відомо, скільки грошей РФ має виплатити Україні за завдані збитки
14 червня, 21:57
Міноборони РФ заявляє про атаку дронів на Ярославську та Володимирську області
РФ заявляє про атаку дронів на дві області
13 червня, 09:00
Міністр закордонних справ Буй Тхань Шон зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніелом Крітенбрінком
В'єтнам назвав США стратегічним партнером одразу після від'їзду Путіна
23 червня, 12:34
Джон Гербст: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика»
Американський дипломат розкритикував Вашингтон і похвалив українців
2 липня, 22:01
Дорн відновив спілкування з родичами з Росії
Співак Іван Дорн пояснив, чому не повертається в Україну з-за кордону
5 липня, 12:12
До кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
6 липня, 20:00
Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
Удар по дитячій лікарні. Міноборони РФ назвало реакцію українців «істерикою»
8 липня, 15:02
Окупант замахнувся на дрон штанами
Росіянин намагався відбитися від дрона своїми штанами
6 липня, 17:23

Соціум

Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master: пілот загинув (відео)
У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master: пілот загинув (відео)
На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини
На Білгородщині російський солдат застрелив співслужбовців та втік з частини
Росія готує удар по Київській ГЕС? Цинічна заява Захарової
Росія готує удар по Київській ГЕС? Цинічна заява Захарової
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
У Непалі пасажирів двох автобусів змило в річку, доля 60 людей невідома (фото)
У Непалі пасажирів двох автобусів змило в річку, доля 60 людей невідома (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
47K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
21K
На Хмельниччині лунають вибухи
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
8120
Посол Залужний у новому образі вразив українців
7957
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Сьогодні, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Сьогодні, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua