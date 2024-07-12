У Росії впав пасажирський літак: є загиблі

Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту

Внаслідок інциденту загинули троє пілотів

У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

За попередньою інформацією, «Суперджет» упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. Пасажирів на борту не було. За даними російських ЗМІ, троє пілотів, які перебували на борту, загинули.

Дим після падіння літака фото з соцмереж

Як зазначають журналісти, пілот після вильоту на випробування з аеродрому Жуковський скерував літак у лісовий масив, де стався вибух, після чого піднявся стовп диму.

Як повідомили місцеві жителі, лайнер летів у бік Луховців на малій висоті.

«Був звук літака, потім затишшя і хлопок. І в повітря піднявся гриб великий, у районі Малого Карасевого», – розповів один з очевидців.

Нагадаємо, в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули.

До слова, 11 червня винищувач повітряно-космічних сил Росії Су-34 розбився в горах Північної Осетії при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.