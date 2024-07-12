У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
Внаслідок інциденту загинули троє пілотів
У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.
За попередньою інформацією, «Суперджет» упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. Пасажирів на борту не було. За даними російських ЗМІ, троє пілотів, які перебували на борту, загинули.
Як зазначають журналісти, пілот після вильоту на випробування з аеродрому Жуковський скерував літак у лісовий масив, де стався вибух, після чого піднявся стовп диму.
Як повідомили місцеві жителі, лайнер летів у бік Луховців на малій висоті.
«Був звук літака, потім затишшя і хлопок. І в повітря піднявся гриб великий, у районі Малого Карасевого», – розповів один з очевидців.
Нагадаємо, в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули.
До слова, 11 червня винищувач повітряно-космічних сил Росії Су-34 розбився в горах Північної Осетії при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.
Коментарі — 0