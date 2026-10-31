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Усунутий голова Конституційного трибуналу Польщі зробив заяву про держпереворот

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Усунутий голова Конституційного трибуналу Польщі зробив заяву про держпереворот
Свечковський наголосив, що жодна влада не може бути суддею у власній справі
фото: РАР

Свечковський: Ми маємо справу з замахом на конституційний орган держави

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, заявив про спробу державного перевороту в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

«Трибунал складається з суддів, призначених відповідно до закону, а не з узурпаторів, які проникли до нього через чорний хід у супроводі урядових охоронців і оточили себе поліцейським кордоном, боячись поляків», – сказав Свечковський.

Усунутий голова Конституційного трибуналу додав: «Ми маємо справу з замахом на конституційний орган держави, з державним переворотом; ця влада сьогодні показала, що готова піти на будь-яке беззаконня».

Свечковський наголосив, що жодна влада не може бути суддею у власній справі та призначати таких суддів, які їй до вподоби. Він подякував за підтримку президенту Каролю Навроцькому, за однозначну позицію першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського, а також за слова солідарності та підтримки від різних юристів.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту. 

Згодом у Варшаві посилили поліцейську охорону Конституційного трибуналу на тлі протистояння між владою та опозицією. Правоохоронці затримали трьох людей після проникнення на територію установи, а генеральний прокурор Польщі передав п’ять клопотань про зняття імунітету з керівництва суду.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації. 

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Теги: Польща держпереворот

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