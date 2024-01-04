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Литовський виробник крабових паличок став міжнародним спонсором війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литовський виробник крабових паличок став міжнародним спонсором війни
Ще в березні 2022 року литовська компанія Viciunai Group заявила, що піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців
фото з відкритих джерел

Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті та одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі

Глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке веде указаний перелік.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора», – пояснили в НАЗК.

Зазначається, що ще в березні 2022 року керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

Натомість Viciunai досі веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ «Вичюнай-русь» є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до $20 млн).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», бувши офіційним представником компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив $2,5 млн.

«Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують перебувати на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що РФ залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Зокрема, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.

Зазначимо, НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в Росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Теги: НАЗК війна ринок

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