На матчі чемпіонату Румунії з футболу пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)

У Румунії на футболі увімкнулась повітряна тривога із закликом «знайти безпечне місце»

На матчі чемпіонату Румунії з футболу між «Оцелулом» з Галацу та «Динамо» Бухарест під час флеш-інтерв'ю головного тренера господарів Дорінела Мунтяну пролунав сигнал повітряної тривоги. Відео з інцидентом, який стався у 11-му турі, у себе у X (Twitter) виклав журналіст Еммануель Росу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сюрреалістичний момент. Попередження про російське бомбардування на всіх телефонах під час післяматчевої промови Дорінела Мунтяну. «Уламки можуть впасти з неба. Знайдіть безпечне місце», – підписав відео Росу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України. На півдні країни було знищено 30 безпілотників. Зокрема, в ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів із повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Як повідомлялося, Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до населених пунктів на березі Дунаю біля кордону з Україною, де російські безпілотники атакували зернові склади.

Раніше Румунія повідомила, що готова збивати російські дрони. У районі дельти Дунаю країна розмістила близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

Крім того, Румунія почала будівництво укриття у селі Плауру, розташованому навпроти міста Ізмаїл в Одеській області України після того, як в країні впав російський безпілотник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки Росії на дунайські порти України, здійсненої в ніч на суботу.