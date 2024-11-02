Голова Радбезу ООН позитивно оцінила План перемоги Зеленського

Барбара Вудворд заявила, що в Плані перемоги президента України вона бачить шлях до миру

Чинна голова Радбезу ООН Барбара Вудворд вважає, що План перемоги Президента Зеленського свідчить про те, що Україна здатна не лише боротися, а й знайти шлях до миру. Про це вона повідомила, відповідаючи на запитання Укрінформу про позицію Великої Британії (Вудворд є її постійною представницею при ООН) щодо пунктів Плану перемоги, які стосуються вступу України до НАТО та дозволу на використання західної далекобійної зброї для атак на військові об'єкти в РФ.

Вудворд відзначила, що Британія послідовно підтримує Україну. Про це свідчить, зокрема, виділення нашій країні допомоги в розмірі 4 млрд доларів за рік.

«Думаю, План перемоги Президента Зеленського – це дуже важливий крок… – вважає вона. – Він демонструє, що Україна здатна не тільки боротися за своє виживання, а й бачити шлях до миру».

У питаннях членства в НАТО й використання зброї великої дальності «ми надаємо підтримку», зазначила Вудворд. При цьому вона зауважила, що НАТО, є «членською організацією, і потрібно визначити, яким має бути шлях України до членства».

За словами британської дипломатки, важливо підтримувати Україну в її прагненні до цього напрямку, а також у процесі набуття членства в ЄС.

«Щодо використання озброєнь великої дальності, Велика Британія пишається тим, що є найбільшим європейським постачальником зброї для України, – підкреслила Вудворд. – Я вважаю, що способи використання озброєнь – це виключно справа України».

Вона також наголосила, що важливо уникати «докладних технічних дискусій про те, як саме Британія може підтримати Україну», оскільки «це тільки грає на руку Путіну».

У листопаді відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, присвячене 1000 дням війни Росії проти України. Цю подію анонсувала Велика Британія, яка головує в Раді цього місяця.

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Reuters заявив, що жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації.

Нагадаємо, Російська Федерація, яка у липні головувала у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.