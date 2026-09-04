Дрон влучив у будівлю СБУ в центрі Києва: Зеленський анонсував відповідь

Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській

Ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору, інформує «Главком» із посиланням на заяву президента.

Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

«Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.

❗️російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, прямо навпроти Софійського собору, - Зеленський



Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі.



Всі екстрені служби на місці.



📹 Главком pic.twitter.com/mJGhTpLhWA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській фото: glavcom.ua

Вулиця Володимирська тимчасово перекрита фото: glavcom.ua

Нагадаємо, дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота» під час четвертої за добу повітряної тривоги,