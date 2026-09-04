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Дрон влучив у будівлю СБУ в центрі Києва: Зеленський анонсував відповідь

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дрон влучив у будівлю СБУ в центрі Києва: Зеленський анонсував відповідь
Сліди влучання російського дрона на будівлі СБУ на вул. Володимирській
фото: glavcom.ua

Ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору, інформує «Главком» із посиланням на заяву президента.

Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

«Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.

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Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській
Рятувальники на місці влучання на вул. Володимирській
фото: glavcom.ua
Вулиця Володимирська тимчасово перекрита
Вулиця Володимирська тимчасово перекрита
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота»  під час четвертої за добу повітряної тривоги,

Теги: безпілотник Володимир Зеленський військові

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