Дрон влучив у будівлю СБУ в центрі Києва: Зеленський анонсував відповідь
Ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби
Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору, інформує «Главком» із посиланням на заяву президента.
Володимир Зеленський за результатами розмови з керівником СБУ Олександром Покладом повідомив, що ворожий дрон був спрямований безпосередньо в кабінет очільника спецслужби. На місці події працюють усі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.
«Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, дрон РФ вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро «Золоті Ворота» під час четвертої за добу повітряної тривоги,
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