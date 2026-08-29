Родина зуміла врятуватися з епіцентру вибухів на Київщині

Двір довкола машини був всипаний уламками, деякі з них горіли

Люди виїхали на побитому уламками авто

Сімʼя зняла свій порятунок з епіцентру страшних вибухів на Київщині. Як інформує «Главком», відповідне відео з’явилося в мережі.

Як видно на кадрах, спершу родина перебувала у будівлі. Довкола весь час лунали вибухи. Згодом їм вдалося вибратися та сісти в авто. Двір довкола машини був всипаний уламками, деякі з них горіли.

🤯 Родина зафільмувала свій порятунок сьогодні вночі під час детонації складу у селі Мила на Київщині pic.twitter.com/4Z1mXv8X5z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2026

Машині також дісталося, в неї було розбите лобове скло. Однак автівка була на ходу, і це дозволило сім’ї покинути епіцентр катастрофи.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.