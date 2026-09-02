Головна Новини
search button user button menu button

Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
google social img telegram social img facebook social img
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Рух по місту значно ускладнений
Фото з соціальних мереж

Вулиці міста перекрили військовою технікою, через що утворилися масштабні затори

Кортеж російського диктатора Володимира Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із встановленим зенітним кулеметом. Для пересування глави Кремля в місті також перекрили низку вулиць, пише «Главком».

Через обмеження руху у Владивостоці утворилися значні затори. На дорогах помітили військову техніку, яка забезпечує пересування кортежу російського президента.

Путін прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Захід проходить із 2 до 5 вересня.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Посилені заходи безпеки у місті відбуваються на тлі війни Росії проти України та регулярних атак безпілотників на російську територію.

Водночас у російських регіонах дедалі частіше використовують військову техніку та засоби протиповітряної оборони для охорони важливих об’єктів і посадовців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання українських атак. За даними The New York Times, для приховування його місцеперебування Кремль може використовувати фальшиві президентські кортежі, а сам російський диктатор часто пересувається спеціальним бронепоїздом.

Журналісти також писали, що цей потяг обладнаний захищеними системами зв’язку та має окрему інфраструктуру поблизу резиденцій Путіна. Після початку повномасштабної війни та збільшення дальності ударів українських дронів заходи безпеки навколо російського президента посилили.

Читайте також:

Теги: путін військова техніка обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Wildberries втратила вже 20-25% складів, а десятки тисяч продавців втратили свої товари
Удари по Wildberries дають перші плоди. Торгівлю РФ охоплює криза
8 серпня, 23:53
Кремль не контролює власні гроші
Бюджет Росії врятувала чужа війна. Далі все залежить від України
Вчора, 16:46
Поїздка Путіна на Курили показала головну проблему майбутнього миру
У Кремля з'явиться стимул зупинити війну лише за однієї умови
15 серпня, 18:38
США повідомили Києву, що до Москви прямує високопоставлена американська делегація
Журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві
25 серпня, 18:04
Йдеться саме про можливий захід у відповідь на дії Вашингтона, а не про вже ухвалене рішення щодо припинення постачання
Канада пригрозила залишити США без електрики: під загрозою 1,5 млн споживачів
26 серпня, 23:59
Водіям вантажівок радять перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки
У Києві через спеку введені обмеження руху вантажного транспорту
7 серпня, 13:23
Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за безпеку
ЗМІ розсекретили, як Путін ховається від українських дронів
13 серпня, 19:12
Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна
30 серпня, 19:47
Як орієнтир Путін назвав окружну дорогу Сум, хоча в місті немає автомобільної окружної дороги
Путін назвав дві «перемоги» РФ: мапи свідчать про інше
Сьогодні, 05:00

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
77K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua