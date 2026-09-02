Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)

Вулиці міста перекрили військовою технікою, через що утворилися масштабні затори

Кортеж російського диктатора Володимира Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із встановленим зенітним кулеметом. Для пересування глави Кремля в місті також перекрили низку вулиць, пише «Главком».

Через обмеження руху у Владивостоці утворилися значні затори. На дорогах помітили військову техніку, яка забезпечує пересування кортежу російського президента.

Путін прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Захід проходить із 2 до 5 вересня.

👀Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом



Вулиці міста перекрила військова техніка, через що утворилися величезні затори.



Російський диктатор прибув до Владивостока для участі в економічному форумі. pic.twitter.com/T0shFKDp3h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Посилені заходи безпеки у місті відбуваються на тлі війни Росії проти України та регулярних атак безпілотників на російську територію.

Водночас у російських регіонах дедалі частіше використовують військову техніку та засоби протиповітряної оборони для охорони важливих об’єктів і посадовців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання українських атак. За даними The New York Times, для приховування його місцеперебування Кремль може використовувати фальшиві президентські кортежі, а сам російський диктатор часто пересувається спеціальним бронепоїздом.

Журналісти також писали, що цей потяг обладнаний захищеними системами зв’язку та має окрему інфраструктуру поблизу резиденцій Путіна. Після початку повномасштабної війни та збільшення дальності ударів українських дронів заходи безпеки навколо російського президента посилили.