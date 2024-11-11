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На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків

Ірина Бура
glavcom.ua
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На окупованих територіях росіяни вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків
фото з відкритих джерел

На номерах автомобілів мешканців тимчасово окупованих територій має з’явитися російський «триколор»

Окупанти вводять обов’язкову заміну автомобільних номерних знаків. Ворог намагається переробити все згідно з вимогами росстандарту. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Згідно вимоги росіян, вже до кінця року на номерах автомобілів мешканців тимчасово окупованих територій має з’явитися російський «триколор» у правому нижньому кутку.

«Окупаційна влада продовжує змінювати українську документацію на російську, посилюючи процеси русифікації. Людей з інвалідністю змушують переоформлювати документи на московський зразок», – йдеться в дописі ЦНС.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. Таку «ініціативу» озвучив російський диктатор Володимир Путін. Зауважується, що очільник Кремля поставив завдання в пріоритетному порядку оснащувати кабінети російської словесності у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині.

Також стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

А в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Теги: росія ворог диктатор окупація влада Україна документи путін війна окупанти росіяни

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