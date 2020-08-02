Затримані найманці «Вагнера» їхали до Туреччини «дивитися на собор»



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В ході допитів «вагнерівці» дають найбільш суперечливі свідчення

Кілька членів приватної військової компанії «Вагнер», яких затримали у Білорусі, заявили слідчим, що вони через Мінськ прямували у Стамбул, де мали намір «оглянути Собор Святої Софії». Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, передає «Белтелерадіокомпанія».

«Варто зауважити, що в ході допитів вони дають найбільш суперечливі свідчення, зокрема, про те, що група нібито мала намір вилетіти з Мінська у Стамбул, кажуть менше половини людей, інші вказують зовсім інші точки остаточного візиту в інші країни. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об’єкти, а хтось оглянути Собор Святої Софії», – зазначив Носкевич.

Крім того, голова Слідчого комітету назвав виліт до Туреччини спланованим заздалегідь алібі, оскільки до аеропорту група так і не доїхала, хоча квитки були. Замість цього спочатку заселилася в Мінський готель, де також заздалегідь були заброньовані номери.

При виселенні з цього готелю найманці сповістили його співробітників, що їдуть в аеропорт, а насправді переїхали в санаторій «Білорусочка», де їх у підсумку і затримали.

Також з’ясувалися й інші подробиці. Зокрема, в одному з месенджерів була створена спеціальна група, у якій старший здійснював координацію дій: розпорядку дня, переклички, часу загального збору, туди ж надійшов наказ спалити старі квитки на території санаторію.

У справі отруєння Скрипалів, британські слідчі дійшли висновку, що російські ГРУшники Олександр Мішкін (Петров) і Анатолій Чепіга (Боширов) прибули до Британії 2 березня 2018 року, були в Солсбері 4 березня (день отруєння Скрипалів), обробили ручку дверей їхнього будинку бойовою отруйною речовиною і в той же день повернулися в Росію рейсом «Аерофлоту».

Намагаючись обґрунтувати свої візити в Солсбері Мішкін і Чепіга тоді також заявляли, що приїхали в місто, щоб подивитися на готичний собор.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

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