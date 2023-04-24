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Нова стратегія проти Росії та Китаю: ЄС обрав «пріоритетних» союзників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова стратегія проти Росії та Китаю: ЄС обрав «пріоритетних» союзників
ЄС розробив стратегію зовнішньої співпраці, назвавши чотири пріоритетні напрямки
фото з відкритих джерел

Європейський Союз ослабить зв'язки Бразилії, Чилі, Нігерії та Казахстану з Росією та Китаєм

Європейський Союз назвав Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан «пріоритетними» країнами для прогресивного розвитку та подальшої співпраці. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ, який опинився у розпорядженні видання.

Зокрема, як пише видання, у документі докладно описано кілька індивідуальних планів ослаблення зв’язків Росії з «пріоритетними» країнами.

«Ми знаходимося в конкурентному геополітичному середовищі: це не тільки битва наративів, а й битва пропозицій. Нам потрібно покращити нашу пропозицію та покращити наші відносини з обраними країнами», – цитує видання документ.

Так, як передає Politico, «негласна мета» політики Союзу – отримати більше дипломатичних друзів і побудувати економіку нового покоління, «не заграючи з автократами». Зазначається, що цю стратегію мають намір обговорити глави МЗС країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі сьогодні, 24 квітня.

Це, за словами одного високопосадовця ЄС, «величезна переорієнтація… того, як ми проводимо зовнішню політику – не нашої зовнішньої політики, звичайно, але того, як ми її проводимо». У службовій записці сказано, як через чотирнадцять місяців війни в Україні ЄС все ще намагається вирішити, як розширити свій вплив. У той час як основна коаліція Заходу залишалася напрочуд твердою у війні, офіційні особи щосили намагалися поширити дипломатичний вплив у Латинську Америку, Африку та Азію.

«Кінцева мета», – цитує видання слова неназваного дипломата, – «була б у тому, щоб якимось чином запропонувати альтернативу, яка могла б бути привабливішою, ніж те, що пропонує цим країнам Китай».

Як пише видання, Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан було обрано не випадково.

«Кожна з цих країн представляє потенційну точку опори ЄС у регіонах, де західні союзники змагаються за вплив (і ресурси) з Росією та Китаєм», – пише видання.

Бразилія та Чилі знаходяться у багатій сировиною Латинській Америці; Нігерія є економічним центром Західної Африки; Казахстан тримає нафту та газ у Центральній Азії.

«Серед наших лідерів існує тверде переконання», – сказав другий високопосадовець ЄС виданню, – що Латинська Америка і Карибський басейн – це ключ».

Цей регіон, додав чиновник, загалом поділяє «наші демократичні принципи» і «віру в те, що ви маєте підтримувати багатосторонню систему». У документі йдеться, що Бразилія хоче, щоб її «визнавали та ставилися до неї як до світового суб'єкта». Тому вона прагне «поліпшити доступ сільськогосподарської продукції на ринок ЄС».

Наступною метою ЄС стане Чилі. У документі Чилі розглядається як союзник щодо «зеленої політики» і як «голос рішучої підтримки України».

Щодо Азії, то в документі особлива увага приділяється Казахстану з особливим акцентом на побічний ефект санкцій ЄС у країні. У ньому йдеться, що основний інтерес ЄС у Казахстані полягає в тому, щоб «забезпечити неможливість обходу міжнародних санкцій» щодо Росії через країну. А Казахстан, зі свого боку, хоче уникнути відправки сирої нафти через Росію та «експортувати більше нафти до ЄС».

Мета Казахстану, стверджується в документі, «залишатися надійною посередницькою платформою між Сходом та Заходом». У документі повідомляється, що Казахстан домагається безвізового режиму для своїх громадян і передбачається, що ЄС може укласти угоду про повітряні перевезення в масштабах усього ЄС із країною.

Спрощення легального в'їзду до ЄС також є центральним пунктом у розділі документа, присвяченому Нігерії, найбільшій економіці Африки. У меморандумі йдеться, що Нігерія сприймає ЄС «як закритий простір із суворою візовою політикою», якому не вистачає «відкритості щодо легальної міграції». Крім того, зазначається, що нещодавно обраний новий уряд Нігерії припускає «нову взаємодію» із Європейським Союзом.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком. Згодом посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав Крим «історично російським».

Також Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні.

Теги: Казахстан Бразилія Нігерія Європейський союз Чилі

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