Бронювання за 35 тис. зарплати. Голова ради Федерації металургів попередила про небезпеку

Модель бронювання має передбачати цінність робітників, а не розмір їхньої зарплати – Олена Колесникова

Модель бронювання, яка передбачає розмір зарплати від 35 тисяч, не враховує реалії української економіки і може призвести до зупинки великих підприємств, які наразі перебувають на межі рентабельності. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

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«Ми постійно в діалозі з владою стосовно мобілізації і так званої процедури бронювання. Через недосконалість цієї процедури ми втрачали найцінніші кадри, і намагалися це пояснити Міністерству економіки. Для того, щоб підготувати продавця, треба 2 тижні. А для того, щоб підготувати металурга, необхідно від 3 до 6 років! А якщо забирають дефіцитні професії, яких немає на ринку, то хто буде працювати?», – пояснює Колесникова.

Водночас вона зауважила, що наразі великим металургійним підприємствам важко набирати персонал, оскільки вони перебувають близько до лінії фронту, і зазнають обстрілів.

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«Майже неможливо мотивувати людей піти на підприємство, яке кожного дня обстрілюється. А ми розуміємо, що окупантам дуже цікаво розбомбити наші підприємства, адже вони мають стратегічне значення, і вони одні з найбільших, хто допомагає сьогодні нашій армії. А якщо говорити про пропозиції щодо бронювання за зарплату в 35 тисяч, то давайте реалістично дивитися на ситуацію. Якщо половина підприємств у простої, це просто нереально! Якщо би ми завантажили всі підприємства, нам би створили такі умови, напевно, ми би спокійніше до того відносилися. Але наразі виходить, що будуть заброньовані фінансові структури і айтішники. А всі промислові підприємства просто ляжуть», – резюмувала Колесникова.

Нагадаємо: Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові – про те, що ця ідея підтримує ідею «війни для бідних». Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.