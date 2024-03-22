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Бронювання за 35 тис. зарплати. Голова ради Федерації металургів попередила про небезпеку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бронювання за 35 тис. зарплати. Голова ради Федерації металургів попередила про небезпеку
Ідея бронювання українців, які мають велику зарплату, викликала хвилю критики в українському суспільстві
фото: Depositphotos

Модель бронювання має передбачати цінність робітників, а не розмір їхньої зарплати – Олена Колесникова

Модель бронювання, яка передбачає розмір зарплати від 35 тисяч, не враховує реалії української економіки і може призвести до зупинки великих підприємств, які наразі перебувають на межі рентабельності. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

«Ми постійно в діалозі з владою стосовно мобілізації і так званої процедури бронювання. Через недосконалість цієї процедури ми втрачали найцінніші кадри, і намагалися це пояснити Міністерству економіки. Для того, щоб підготувати продавця, треба 2 тижні. А для того, щоб підготувати металурга, необхідно від 3 до 6 років! А якщо забирають дефіцитні професії, яких немає на ринку, то хто буде працювати?», – пояснює Колесникова.

Водночас вона зауважила, що наразі великим металургійним підприємствам важко набирати персонал, оскільки вони перебувають близько до лінії фронту, і зазнають обстрілів.

«Майже неможливо мотивувати людей піти на підприємство, яке кожного дня обстрілюється. А ми розуміємо, що окупантам дуже цікаво розбомбити наші підприємства, адже вони мають стратегічне значення, і вони одні з найбільших, хто допомагає сьогодні нашій армії. А якщо говорити про пропозиції щодо бронювання за зарплату в 35 тисяч, то давайте реалістично дивитися на ситуацію. Якщо половина підприємств у простої, це просто нереально! Якщо би ми завантажили всі підприємства, нам би створили такі умови, напевно, ми би спокійніше до того відносилися. Але наразі виходить, що будуть заброньовані фінансові структури і айтішники. А всі промислові підприємства просто ляжуть», – резюмувала Колесникова.

Нагадаємо: Кабмін розробив схему, що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100%-ве бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

Ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові – про те, що ця ідея підтримує ідею «війни для бідних». Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Теги: Кабмін військові мобілізація бронювання від мобілізації

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