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Макрон пояснив, за яких обставин може відправити військових в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон пояснив, за яких обставин може відправити військових в Україну
Макрон зібрав лідерів політичних партій для того, щоб переглянути підтримку України Францією
фото з відкритих джерел

Макрон  пояснив, що для підтримки Францією України «немає обмежень», «немає червоних ліній»

У разі активізації і наступу окупантів в бік Одеси або Києва, президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну.  Про це заявив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель,  пише L'Independant. 

Як зазначається, напередодні, 7 березня Макрон зібрав лідерів політичних партій для того, щоб переглянути підтримку України Францією.  За словами представника комуністичної партії Фаб'єна Русселя, Еммануель Макрон згадав сценарій, «який може спричинити інтервенцію»: просування фронту «в бік Одеси або Києва». 

Як зазначає видання, президент Франції показував карти можливих напрямків атак армії РФ в Україні.

Макрон під час зустрічі у четвер пояснив лідерам партій, що для підтримки Францією України «немає обмежень», «немає червоних ліній».

Нагадаємо, у кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

Також Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну.

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Теги: Франція Еммануель Макрон Україна військові

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