Чому стаються ДТП в Україні: причини

Названі найпоширеніші чинники аварійності за 2021 рік

Поліція склала звіт про причини, через які найчастіше відбувалися дорожні інциденти від початку 2021 року.

Кількість пригод на українських дорогах в першому півріччі 2021-го помітно збільшилася: з січня по червень (включно) Нацполіція задокументувала 86 тис. 459 інцидентів – на 14 з гаком тисяч (майже на 20%) більше, ніж у 2020 році. Цю неприємну статистику можна пов'язати зі зростанням кількості машин: через паніку навколо коронавірусу багато хто надає перевагу персональному транспорту замість громадського. Про це інформує Авто24.

Втім, факт залишається фактом: ризик потрапити у ДТП виріс – і нам відомі їхні найпоширеніші причини.

П’ятірка найпоширеніших причин ДТП на українських дорогах за даними Нацполіціі в першому півріччі 2021-го:

Порушення правил маневрування: 35 тис. 947 випадків; Перевищення безпечної швидкості: 20 тис. 414 випадків; Недотримання дистанції 14 тис. 675 випадків; Порушення правил проїзду перехресть 5 тис. 529 випадків; Управління транспортом в стані сп'яніння: 2 тис. 346 випадків.

ДТП через незадовільний стан доріг – 481 випадок (це 13 рядок антирейтингу).

Однак у літній період ще більшу небезпеку становить інша причина аварії – перевтома і сон за кермом. Таких ДТП зафіксовано відносно небагато – 93 випадки, проте майже половина з них мала сумні наслідки: 53 людини отримали травми та шестеро загинули.

Найчастіші причини ДТП з постраждалими за даними Нацполіціі в першому півріччі 2021-го:

Перевищення безпечної швидкості 5 тис. 058 постраждалих, 615 загиблих;

Порушення правил маневрування: 2 тис. 581 потерпілий, 167 загиблих;

Порушення правил проїзду перехресть: 1 195 тис. потерпілий, 42 загиблих;

Порушення правил проїзду пішохідних переходів: 757 постраждалих, 53 загиблих;

Недотримання дистанції: 709 постраждалих, 27 загиблих;

Управління транспортом в стані сп'яніння: 496 постраждалих, 49 загиблих;

Виїзд на смугу зустрічного руху: 467 постраждалих, 82 загиблих;

Перевищення встановленої швидкості: 290 постраждалих, 63 загиблих;

Перехід пішоходами дороги у невстановленому місці: 287 постраждалих, 81 загиблий;

Невиконання водієм сигналу регулювання: 197 постраждалих, 4 загиблих;

Раптовий вихід на проїжджу частину: 149 постраждалих, 50 загиблих;

Порушення правил обгону: 147 постраждалих, 14 загиблих.

Нагадаємо, Національна поліція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні, повідомив сайт МВС із посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

У вихідні та у святкові дні залучатимуть додаткові наряди поліції, оскільки зараз українці масово їдуть на відпочинок.

Читайте також: