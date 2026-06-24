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Різдво Івана Хрестителя: що потрібно зробити та які заборони діють у цей день

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Різдво Івана Хрестителя: що потрібно зробити та які заборони діють у цей день
24 червня – Різдво Івана Хрестителя
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Які традиції збереглися до наших днів, що варто зробити 24 червня та яких дій краще уникати у свято Різдва Івана Хрестителя

24 червня православні християни, які дотримуються новоюліанського календаря, відзначають Різдво Івана Хрестителя – пророка, який передрік прихід Ісуса Христа та охрестив Його у водах річки Йордан. Це одне з небагатьох церковних свят, коли вшановують не день смерті святого, а його народження.

«Главком» розповідає, які традиції пов'язані з цим днем, що рекомендують зробити вірянам та яких заборон варто дотримуватися.

Хто такий Іван Хреститель

Іван Хреститель (Предтеча) є однією з найшанованіших постатей у християнстві. Згідно з Євангелієм, він народився у сім'ї священника Захарії та праведної Єлизавети, яка була родичкою Діви Марії.

Саме Іван закликав людей до покаяння, хрестив їх у річці Йордан і став тим, хто охрестив Ісуса Христа перед початком Його земного служіння.

Що обов'язково варто зробити у Різдво Івана Хрестителя

У цей день віряни насамперед приділяють увагу молитві та духовному очищенню.

За традицією рекомендують:

  • відвідати богослужіння у храмі;
  • помолитися святому Івану Хрестителю за здоров'я рідних;
  • попросити про духовну силу, мудрість і правильний життєвий шлях;
  • примиритися з тими, з ким були конфлікти;
  • допомогти нужденним або зробити добру справу;
  • провести день у спокої та родинному колі.

Вважається, що щира молитва цього дня має особливу силу.

Що не можна робити 24 червня

Церква не встановлює окремих побутових заборон, однак існують давні народні традиції.

У цей день не рекомендують:

  • сваритися та ображати інших;
  • лихословити;
  • заздрити чи бажати комусь зла;
  • відмовляти у допомозі;
  • надмірно веселитися з алкоголем;
  • займатися важкою фізичною працею без нагальної потреби.

Також у народі вірили, що цього дня не варто починати великі сварки чи з'ясовувати стосунки, аби не накликати тривалих негараздів.

Народні традиції свята

Різдво Івана Хрестителя збігається з давнім народним святом Івана Купала, тому в українській культурі церковні та народні традиції частково переплелися.

У багатьох регіонах збереглися звичаї:

  • плести вінки;
  • запалювати купальські багаття;
  • співати народних пісень;
  • збирати лікарські трави;
  • вмиватися ранковою росою.

Водночас Церква наголошує, що магічні обряди, ворожіння та забобони не належать до християнської традиції.

Народні прикмети на Різдво Івана Хрестителя

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Найвідоміші прикмети:

  • багато роси вранці – буде щедрий урожай;
  • зоряне небо – до великої кількості грибів восени;
  • дощ цього дня – літо буде вологим;
  • ясна погода – до теплої осені;
  • сильний вітер – до швидкої зміни погоди.

Кого вітають зі святом

24 червня також вітають усіх, хто носить ім'я Іван, Іванна, Яна та похідні від нього. Для них це день ангела за новим церковним календарем.

Що говорить Церква

Священники наголошують, що головний зміст свята полягає не в народних обрядах, а в духовному оновленні людини. День варто присвятити молитві, добрим справам, прощенню образ і вдячності Богові.

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Теги: свята традиції свято релігія

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