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Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters
Німеччина проситиме більше фінансів для України
фото з відкритих джерел

Канцслер Олаф Шольц підтримує посилення фінансування України

Прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуте на саміті ЄС 17 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника федерального уряду. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб.

Він запевнив, що Шольц неодмінно знову підніме питання щодо можливості подальшої допомоги. За інформацією видання, це питання обговорять на саміті ЄС, який відбудеться 17 жовтня.

«Україна може розраховувати на кредит ЄС у розмірі 35 млрд. євро, який вона, зокрема, зможе використати для закупівлі зброї. Європарламент має остаточно схвалити його 22 жовтня. Цю суму, однак, може бути зменшено, якщо про свою фінансову підтримку заявлять і США», – йдеться у матеріалі.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання конфлікту в Україні і продовжує свою агресію. 

Раніше стало відомо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити російським диктатором Володимиром Путіним. Востаннє Шольц і Путін говорили телефоном у 2022 році. 

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Теги: росія кредит Європарламент путін військові фінансування Україна Олаф Шольц

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