Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ
Суддя у справі назвав мотиви підозрюваного «дуже важкими для розуміння»
фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Офіцер передав секретну інформацію російським спецслужбам, аби «вберегти свою сім'ю» від ядерної атаки РФ

Німецький офіцер бундесверу, якого судять за підозрою у шпигунстві на користь Росії, заявив, що його дії були скеровані страхом ядерної війни. Про це повідомляє BILD.

За даними слідства, з травня 2023 року офіцер, якого ЗМІ називають Томас Х., мав кілька контактів з посольством Російської Федерації у Берліні та консульством у Бонні. Він за власною ініціативою запропонував співпрацю російським спецслужбам та передав секретну інформацію, до якої мав доступ через свої службові обов'язки у відділі закупівель бундесверу.

Обвинувачений у суді не заперечував контактів з дипломатичною службою РФ. Він заявив, що «боявся ядерної ескалації війни в Україні» та вважав, що Росія нібито може завдати ядерного удару по території Німеччини. Тому він хотів захистити свою сім'ю і вчасно отримати інформацію про уявну атаку, для чого йому довелося вийти на контакт з російськими представниками.

Суддя, що головує на процесі, назвав мотиви Томаса Х. «дуже важкими для розуміння».

Нагадаємо, прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці. Як повідомляється, чоловіка заарештували в Кобленці, де розташовується закупівельне агентство на заході Німеччини, а в його будинку і на робочому місці було проведено обшук.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Читайте також:

Теги: міністр прокуратура обшук росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії після теракту буде тимчасовим
Громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після теракту в «Крокусі»
30 березня, 23:12
Вийти зі статусу тимчасового захисту пропонують українцям, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
5 квiтня, 10:49
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
5 квiтня, 03:05
Сирський та Умєров поспілкувалися з розробниками зброї
Сирський та Умєров оглянули нову українську зброю
7 квiтня, 14:34
За словами Путіна, вражаючи енергетику, Росія бореться з українською оборонною промисловістю
Удари по українській енергетиці. Путін розказав, як він пожалів українців
11 квiтня, 22:20
Тактика Путіна, схоже, працює
Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
12 квiтня, 18:39
Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське
У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти
24 квiтня, 06:32
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що справжня Грузія – це Європейська
Президентка Грузії назвала «путінською акцією» мітинг правлячої «Грузинської мрії» у Тбілісі
Вчора, 23:10
Співробітник Агентства національної безпеки встряг у шпигунський скандал
Хотів передати секретну інформацію до Росії. Як суд у США покарав нового шпигуна
Сьогодні, 09:23

Соціум

На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей
На Філіппінах аномальна спека: висихають дамби, оголошують дистанційне навчання для дітей
Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів
Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів
Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ
Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ
Росія хоче «вручати» чоловікам на окупованих територіях електронні повістки
Росія хоче «вручати» чоловікам на окупованих територіях електронні повістки
У Бурятії сталися масштабні пожежі (відео)
У Бурятії сталися масштабні пожежі (відео)
Ізраїль планує відмовитися від систем ППО Patriot: причина
Ізраїль планує відмовитися від систем ППО Patriot: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
22K
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
21K
Чому українські біженці тікають із Польщі до Німеччини: пояснення експертки
20K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
17K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
12K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua