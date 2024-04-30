Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ

Офіцер передав секретну інформацію російським спецслужбам, аби «вберегти свою сім'ю» від ядерної атаки РФ

Німецький офіцер бундесверу, якого судять за підозрою у шпигунстві на користь Росії, заявив, що його дії були скеровані страхом ядерної війни. Про це повідомляє BILD.

За даними слідства, з травня 2023 року офіцер, якого ЗМІ називають Томас Х., мав кілька контактів з посольством Російської Федерації у Берліні та консульством у Бонні. Він за власною ініціативою запропонував співпрацю російським спецслужбам та передав секретну інформацію, до якої мав доступ через свої службові обов'язки у відділі закупівель бундесверу.

Обвинувачений у суді не заперечував контактів з дипломатичною службою РФ. Він заявив, що «боявся ядерної ескалації війни в Україні» та вважав, що Росія нібито може завдати ядерного удару по території Німеччини. Тому він хотів захистити свою сім'ю і вчасно отримати інформацію про уявну атаку, для чого йому довелося вийти на контакт з російськими представниками.

Суддя, що головує на процесі, назвав мотиви Томаса Х. «дуже важкими для розуміння».

Нагадаємо, прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці. Як повідомляється, чоловіка заарештували в Кобленці, де розташовується закупівельне агентство на заході Німеччини, а в його будинку і на робочому місці було проведено обшук.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.