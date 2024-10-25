На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК

Найбільше відключень очікується на території Миронівської, Студениківської та Баришівської громад

У деяких населених пунктах Київської області з 26 по 28 жовтня будуть відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Відключення пов’язані з проведенням профілактичних робіт, необхідних для стабільної роботи енергосистеми в осінньо-зимовий період.

Найбільше відключень очікується на території Миронівської, Студениківської та Баришівської громад. Зокрема, без світла будуть:

Села Карапиші, Козлів, Студеники, Сомкова Долина, Соснівка, Соснова, Коржі та Дернівка.

Деякі вулиці в цих селах.

Тривалість відключень складатиме від 10 до 11 годин, але в деяких випадках може бути збільшена. Точний графік відключень можна уточнити в місцевих органах самоврядування.

Енергетики просять жителів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, оскільки ці роботи спрямовані на забезпечення стабільного електропостачання в майбутньому.

Нагадаємо, у Полтавській області вранці 23 жовтня почали діяти аварійні відключення електроенергії. Таке розпорядження надало НЕК «Укренерго».

До відома, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.