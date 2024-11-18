Росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі: є жертви та поранені

За словами голови ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки

Російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Вже відомо про загиблих та поранених. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені», – розповів він.

За словами голови ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Пізніше удар по Одесі підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці навіть не приховують своїх намірів», – написав Єрмак.

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки.

«Вчора – Суми. Сьогодні – Одеса. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним», – написав він.

Варто зазначити, перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Пізніше заявили про балістику на Одесу.

Нагадаємо, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі стався блекаут. У деяких районах міста також немає води. Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, В Одесі 18 листопада трамваї та тролейбуси не вийдуть на маршрути. Їх частково замінять автобусами, які місто отримало як гуманітарну допомогу.

Станом на 12:00 18 листопада в Одесі та області без електропостачання внаслідок російської атаки залишається 321 тисяча споживачів.