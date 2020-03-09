Канада забере своїх громадян із карантинного лайнера Grand Princess



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Лайнер Grand Princess стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії через виявлення коронавірусу

На борту лайнера, де стався спалах коронавірусу, 237 канадців

Уряд Канади має намір евакуювати своїх громадян, які виявлять таке бажання, з борту круїзного лайнера Grand Princess, де стався спалах коронавірусу.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

«Після спалаху COVID-19 на борту круїзного судна уряд Канади замовив літак для евакуації з лайнера Grand Princess, пришвартованого поблизу західного узбережжя США», - сказано в документі.

Спецлітак доставить канадців до військової бази в провінції Онтаріо, де на всіх пасажирів та членів екіпажу чекає двотижневий карантин.

Перед посадкою у літак пасажири пройдуть медичну перевірку. «Якщо у них виявлять симптоми, посадку буде заборонено, натомість відбудеться додаткова перевірка для визначення подальших кроків», - зазначили у МЗС Канади.

На борту Grand Princess перебувають 237 канадців.