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    У світі

    Канада забере своїх громадян із карантинного лайнера Grand Princess

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    Лайнер&nbsp;Grand Princess стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії через виявлення коронавірусу - Канада забере своїх громадян із карантинного лайнера Grand Princess
    Лайнер Grand Princess стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії через виявлення коронавірусу

    На борту лайнера, де стався спалах коронавірусу, 237 канадців

    Уряд Канади має намір евакуювати своїх громадян, які виявлять таке бажання, з борту круїзного лайнера Grand Princess, де стався спалах коронавірусу.

    Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

    «Після спалаху COVID-19 на борту круїзного судна уряд Канади замовив літак для евакуації з лайнера Grand Princess, пришвартованого поблизу західного узбережжя США», - сказано в документі.

    Спецлітак доставить канадців до військової бази в провінції Онтаріо, де на всіх пасажирів та членів екіпажу чекає двотижневий карантин.

    Перед посадкою у літак пасажири пройдуть медичну перевірку. «Якщо у них виявлять симптоми, посадку буде заборонено, натомість відбудеться додаткова перевірка для визначення подальших кроків», - зазначили у МЗС Канади. 

    На борту Grand Princess перебувають 237 канадців.

    Як повідомлялося, за інформацію Державного департаменту США, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії через виявлення коронавірусу, перебуває 49 громадян України.

    За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, у 21 пасажира лайнеру Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США, був виявлений коронавірус. Загалом на лайнері протестували 46 осіб. З 21 людини з позитивним результатом 19 члени екіпажу корабля, двоє – пасажири.

    Нагадаємо, ще один круїзний лайнер зазнав коронавірусної атаки.

    США Канада лайнер карантин коронавірус
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