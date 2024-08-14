Мінреінтеграції пропонує росіянам евакуацію з Курської області

За словами Ірини Верещук, Україна має бути готова до прийому російських біженців

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна має бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну», – йдеться в повідомленні.

Заявку можна залишити таким чином:

зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp. написати на електронну пошту: [email protected] .

Міністерка додала, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист і гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідне, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

До слова, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. Розмова була ініційована російською стороною.