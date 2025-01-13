Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення

Андрій Пятов та його дружина Юлія більше не разом

Печерський районний суд Києва розірвав шлюб між колишнім воротарем збірної України з футболу Андрієм Пятовим та його дружиною Юлією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ініціатором розлучення виступила дружина ексспортсмена. Наприкінці жовтня 2024 року Юлія Пятова подала судовий позов. У ньому йшлося, що пара тривалий час не підтримує сімейних стосунків, не ведуть спільного господарства, не мають взаємних прав та обов’язків. Позивач зазначила про відсутність намірів відновлювати шлюбні стосунки з чоловіком.

У суд ані дружина Пятова, ані сам ексворотар не з’явилися. При цьому Андрій Пятов направив до суду заяву про визнання позову та заяву про розгляд справи за його відсутності.

Феміда дійшла висновків: згідно з Конституцією (стаття 51), шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Як з’ясувалося під час розгляду справи, «сторони не ведуть спільне господарство, не підтримують шлюбно-сімейні стосунки та втратили один до одного почуття поваги і любові».

Також суд констатував про відсутність примирення між позивачкою та відповідачем. За таких умов, вважав суд, подальше спільне життя подружжя та збереження їх сім`ї неможливе, оскільки буде суперечити інтересам кожної із сторін.

Варто додати: шлюб Андрія та Юлії Пятових тривав 19 років. У них народилося четверо дітей.

У шлюбі Андрія та Юлії Пятових народилося четверо дітей, наймолодшному – п'ять років фото: Юлія Пятова/Instagram

Вперше про наміри розлучитися публічно заявив колишній воротар Андрій Пятов. На початку листопада минулого року він повідомив, що до розриву стосунків призвели його помилки. Андрій зауважив, що кохана давала йому багато шансів та пробачала, але він не виправдав її сподівань.

Разом із тим, Андрій Пятов подякував Юлії за сім’ю, яку вони створили, а також за чудових дітей. Окрім того, він наголосив, що без дружини та її підтримки не досягнув би тих результатів, яких він має.

Як повідомляв «Главком», ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв після 15 років шлюбу розлучається з дружиною.