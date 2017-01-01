Генпрокуратура повідомила про підозру вже трьом «агентам» НАБУ

ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України

У вівторок, 5 грудня, заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила прес-служба НАБУ. «Детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30



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Працівники НАБУ підозрюються у провокуванні підкупу

ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України

У вівторок, 5 грудня, заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«Детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада. ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370)», - йдеться в повідомленні.

У Бюро заявляють, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів.

«Щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі Постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину. Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - повідомляють у НАБУ.

У Бюро переконані, що «історія з «провокацією» була вигадана та використана Генеральною прокуратурою та СБУ, як формальний привід для втручання у діяльність НАБУ, зриву таємних спецоперацій Бюро, отримання санкцій на обшук конспіративних приміщень та особистих помешкань працівників НАБУ, їхнього затримання та залякування, отримання доступу до матеріалів ОРД. Кінцевою метою цих дій, на думку НАБУ, є блокування подальших розслідувань щодо топ-корупціонерів».

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»