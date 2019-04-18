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    Гібридна армія перейшла у режим «підвищеної готовності до застосування», - розвідка

    • Розсилка
    Гібридна армія перейшла у режим «підвищеної готовності до застосування», - розвідка

    Російське окупаційне командування під виглядом участі у заходах бойової підготовки вперше залучило «групи об’єднаних бойових тактичних формувань»

    У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ введено т.зв. режим «підвищеної готовності до застосування». Водночас, продовжується виведення підрозділів російсько-окупаційних військ на полігони з розгортанням пунктів управління та облаштуванням польових таборів для довготривалого перебування особового складу в польових умовах. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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    «При цьому посилюється інтенсивність заходів бойової підготовки. Зокрема, з 16 квітня ц.р. розпочато проведення низки командно-штабних тренувань, тактико-спеціальних навчань, у т.ч. комплексних навчань з підготовки диверсійно-розвідувальних груп», - зазначено у повідомленні.

    За даними розвідки Міноборони, російське окупаційне командування, під виглядом участі у заходах бойової підготовки, вперше залучило т.зв. «групи об’єднаних бойових тактичних формувань». До складу зазначених груп включено представників т.зв. «силових структур» та російських окупаційних адміністрацій, які під виглядом тренувань з проведення розвідувально-пошукових дій та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з виявлення серед місцевих мешканців проукраїнськи налаштованих осіб.

    Напередодні розвідка Міноборони повідомляла, що росіяни навчають бойовиків швидкого розгортання артилерійських систем.

    Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброюрозгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

    Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    ГУР також повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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