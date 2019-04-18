Гібридна армія перейшла у режим «підвищеної готовності до застосування», - розвідка



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Російське окупаційне командування під виглядом участі у заходах бойової підготовки вперше залучило «групи об’єднаних бойових тактичних формувань»

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ введено т.зв. режим «підвищеної готовності до застосування». Водночас, продовжується виведення підрозділів російсько-окупаційних військ на полігони з розгортанням пунктів управління та облаштуванням польових таборів для довготривалого перебування особового складу в польових умовах. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«При цьому посилюється інтенсивність заходів бойової підготовки. Зокрема, з 16 квітня ц.р. розпочато проведення низки командно-штабних тренувань, тактико-спеціальних навчань, у т.ч. комплексних навчань з підготовки диверсійно-розвідувальних груп», - зазначено у повідомленні.

За даними розвідки Міноборони, російське окупаційне командування, під виглядом участі у заходах бойової підготовки, вперше залучило т.зв. «групи об’єднаних бойових тактичних формувань». До складу зазначених груп включено представників т.зв. «силових структур» та російських окупаційних адміністрацій, які під виглядом тренувань з проведення розвідувально-пошукових дій та боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з виявлення серед місцевих мешканців проукраїнськи налаштованих осіб.

Напередодні розвідка Міноборони повідомляла, що росіяни навчають бойовиків швидкого розгортання артилерійських систем.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

ГУР також повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.