ГПУ надіслала Курченку підозри щодо фінансування МіхоМайдану

Сьогодні ГПУ оприлюднила аудіо- та відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка

Бізнесмену Сергію Курченку, який втік до Росії, і його помічнику надіслано підозри щодо фінансування партії «Рух нових сил». Про це під час виступу у Верховній Раді заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. «Було встановлено, що цей помічник Курченка та сам Курченко спілкується із правою рукою лідера РНС Саакашвілі (Северіон



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Оприлюднена Генпрокуратурою схема фінансування акцій Михайла Саакашвілі Сергієм Курченком

Сьогодні ГПУ оприлюднила аудіо- та відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка

Бізнесмену Сергію Курченку, який втік до Росії, і його помічнику надіслано підозри щодо фінансування партії «Рух нових сил». Про це під час виступу у Верховній Раді заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Було встановлено, що цей помічник Курченка та сам Курченко спілкується із правою рукою лідера РНС Саакашвілі (Северіон Дангадзе. — Ред.) про те, скільки коштів треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в України. Сьогодні і Курченку, і цій особі надіслано в установленому порядку нові підозри», - сказав Луценко.

Він додав, що підозри були надіслані по діях, які були продемонстровані на екрані на засіданні Верховної Ради. Зокрема, були продемонстровані оперативні записи розмов довіреної особи Курченка на ім'я Олександр і Дангадзе щодо нібито фінансування «акцій непокори».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

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Джерело: Укрінформ