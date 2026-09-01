Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає

ЄС шукає додаткові можливості для посилення української ППО

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких незабаром спливає. За її словами, це дозволить посилити захист українського населення на тлі російських атак.

Про це Каллас заявила перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС в ірландському Віклоу, пише «Главком».

Вона наголосила, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія посилює удари.

«Липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для цивільного населення України. Росія посилює ескалацію, щоб завдати українцям якомога більшої шкоди, щоб зламати їх. Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головне питання – протиповітряна оборона», – заявила Каллас.

За її словами, окремі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі завершиться. «Було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей», – сказала глава дипломатії ЄС.

Каллас також повідомила, що Євросоюз шукає можливості отримати додаткові ракети для української ППО за межами об'єднання. «Ми звертаємося до країн за межами ЄС із проханням надати Україні ракети для захисту цивільного населення. Але, звісно, це дуже складно», – зазначила вона.

Окремо глава дипломатії ЄС розповіла про роботу над спільним виробництвом ракет-перехоплювачів. Йдеться про створення європейських засобів ППО у співпраці з Україною. «Продовжується робота, щоб разом виробляти європейські ракети-перехоплювачі спільно з Україною», – додала Каллас.

Таким чином, Євросоюз розглядає одразу кілька напрямів для посилення української протиповітряної оборони: передачу вже наявних ракет із терміном зберігання, що спливає, пошук додаткових боєприпасів у третіх країнах та спільне виробництво нових перехоплювачів.

Раніше країни ЄС також посилювали санкційний тиск на Росію. Зокрема, 7 серпня держави Євросоюзу погодили нові персональні обмеження проти п'ятьох представників російського військово-промислового комплексу.