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США озброїли Емірати новими установками проти балістики

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США озброїли Емірати новими установками проти балістики
США замовили нові установки THAAD для захисту ОАЕ
фото: US DoD

Нові пускові установки посилять захист країни після досвіду масованих ракетних атак з боку Ірану

США посилили протиракетну оборону Об'єднаних Арабських Еміратів новими пусковими установками Thaad, призначеними для перехоплення балістичних ракет. Lockheed Martin Space отримала контракт на їхнє виробництво вартістю $211,435 млн. Про це повідомляє «Главком» на Army Recognition.

Модифікація P00082 до контракту HQ0147-19-C-5001, укладеного в межах американської програми іноземних військових продажів Foreign Military Sales, передбачає виробництво для ОАЕ нових пускових установок Thaad стандарту Configuration 3. Контрактуючою стороною виступило Агентство протиракетної оборони США (MDA).

Кожна пускова установка Thaad несе вісім ракет-перехоплювачів. Комплекс призначений для боротьби з балістичними ракетами та використовує принцип hit-to-kill: ціль знищується прямим кінетичним ударом перехоплювача, а не підривом бойової частини.

Новий стандарт Configuration 3 пов'язаний з оновленою апаратною базою, яку передбачає програмна збірка Thaad System Build 5.0. Відповідно до бюджетних документів MDA, модернізація покликана замінити застаріле обладнання, усунути вразливості кібербезпеки та підвищити ремонтопридатність комплексу.

Для Об'єднаних Арабських Еміратів така можливість має особливе значення через розташування об'єктів, які потребують захисту. Йдеться про авіабази, порти, енергетичну інфраструктуру та густонаселені міста, розташовані в різних частинах країни.

Розосередження пускових установок ускладнює противнику можливість вивести з ладу всю батарею одним ударом. Крім того, така архітектура розширює можливості протиракетної оборони під час одночасної атаки кількох балістичних ракет із різних напрямків.

Актуальність такого підходу підтвердив досвід ОАЕ під час протистояння з Іраном у 2026 році. Тоді країна зіткнулася з масованими атаками балістичних ракет і дронів по військових, енергетичних та цивільних об'єктах.

Цей досвід продемонстрував залежність протиракетної оборони не лише від радарів і запасів ракет-перехоплювачів. Важливим фактором стала також здатність системи зберігати боєздатність та витримувати повторні удари протягом тривалого часу.

Питання засобів для боротьби з балістичними ракетами останніми місяцями активно обговорювалося і в контексті України. Зокрема, йдеться про можливості перехоплення російської балістичної ракети «Орєшнік». Військовий аналітик Віктор Кевлюк у коментарі «Главкому» пояснював, що через високу швидкість і траєкторію «Орєшнік» є складною ціллю навіть для сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

За словами експерта, в Україні засобів для такого перехоплення немає. Серед наявних у світі систем американські THAAD і SM-3 та ізраїльська Arrow-3 теоретично здатні перехоплювати «Орєшнік» на початковій ділянці траєкторії.

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Теги: Іран ОАЕ США балістичні ракети системи ППО

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