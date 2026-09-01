У Києві працює ППО, дрон впав біля п’ятиповерхівки у Святошинському районі

У Святошинському районі уламки або безпілотник впали поруч із п’ятиповерхівкою, екстрені служби прямують на місце

Уранці 1 вересня під час чергової повітряної тривоги в Києві гучно – у столиці активно працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком».

Тривогу у місті та області було оголошено о 09:49 через загрозу російських безпілотників. Вже о 10:25 Повітряні сили ЗСУ попередили про підвищену небезпеку: «Реактивний БпЛА над Києвом, перебувайте в укриттях».

Невдовзі мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння безпілотника у Святошинському районі.

«У Святошинському районі БпЛА впав на відкритій території поруч із 5-поверхівкою», – зазначив Кличко.

За словами міського голови, на місце події вже прямують екстрені служби. Інформація щодо потерпілих та можливих руйнувань уточнюється.

Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.