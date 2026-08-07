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Євросоюз відповів санкціями на масовані удари Росії по Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Євросоюз відповів санкціями на масовані удари Росії по Україні
ЄС запровадив нові санкції проти Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До санкційних списків потрапили п'ятеро осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом

Європейський Союз у п'ятницю, 7 серпня, затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на останні масовані атаки по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови європейської дипломатії Каї Каллас.

За її словами, до нових санкційних списків внесли п'ятьох осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Каллас наголосила, що кожна нова атака РФ на Україну є додатковою підставою для посилення європейського тиску на Москву.

«Оскільки російська армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти мирного населення. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну», – заявила глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, 23 липня 2026 року Рада ЄС остаточно затвердила черговий пакет санкцій проти Росії. Обмеження, зокрема, спрямовані проти російського енергетичного та фінансового секторів, а також операцій із криптовалютами.

Ухваленню пакета передували затримки через позиції окремих держав-членів ЄС. Останньою його затвердження блокувала Греція. Згодом стало відомо, що Євросоюз переглядає свій підхід до санкційної політики щодо Росії.

У липні також набули чинності нові американські санкції проти низки російських військових структур, компаній та фізичних осіб. Обмеження ухвалили через порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).

Державним органам США заборонено укладати контракти на постачання товарів, технологій чи послуг із фігурантами санкційного списку. Також їм не можна надавати будь-яку підтримку, продавати продукцію військового призначення або видавати експортні ліцензії.

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Теги: росія Європейський Союз санкції Кая Каллас

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