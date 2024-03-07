Зеленська відмовилася їхати на виступ Байдена до Конгресу: Білий дім повідомив деталі

До Конгресу була запрошена і вдова російського опозиціонера Юлія Навальна

Адміністрація Білого дому підтвердила, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу на зібрання, присвячене зверненню президента США Джо Байдена «Про стан справ в країни». Зеленська відхилила запрошення. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

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«Білий дім справді запросив пані Зеленську на «Про стан справ в країни». Вона не змогла бути присутньою. Я б відіслала вас до України, щоб вона пояснювала, чому, але вона справді отримала від нас запрошення», – відповіла Жан-П’єр на запитання журналістів.

Вона також підтвердила, що до Конгресу була запрошена і вдова російського опозиціонера Юлія Навальна. «Пані Навальну справді запросив особисто президент. Вона не змогла бути присутньою. Очевидно, я б скерувала вас до неї – щоб пояснити, чому. Але так, її запросили», – повідомила речниця.

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Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Джо Байдена до Конгресу у четвер, 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. За словами чиновників, знайомих із планом Білого дому, першу леді Джілл Байден хотіли посадити поряд із Зеленською та Навальною. Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському диктатору Путіну, мав стати потужним фоном для виступу президента Байдена.

Варто додати, що представниця першої леді України Тетяна Гайдученко у коментарі Liga заявила, що відмова від візиту викликана графіком. За словами Гайдученко, посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі, проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.