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Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців
фото: Міністерство оборони України

Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що Данія готова підтримувати «здатність України захищати себе від незаконних і жорстоких атак Росії стільки часу, скільки буде необхідно»

Уряд Данії оголосив про виділення Україні 21-го пакету військової допомоги на суму 2,4 млрд данських крон (близько 321,8 млн євро). Про це повідомило міністерство оборони Данії.

Пакет передбачає закупівлю нового озброєння та військової техніки через Промисловий фонд, передачу обладнання з данського оборонного арсеналу, а також спільні закупівлі систем протиповітряної оборони з Німеччиною.

«21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України. Водночас уряд працює над тим, щоб прийняти рішення щодо подальших закупівель безпосередньо в української оборонної промисловості, в тому числі у сфері безпілотників», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги також передбачає індивідуальні пожертви з оборонного запасу та збільшення рамок для тренувальних заходів. Крім того, Данія збільшить внески до Британського міжнародного фонду для України. 

«Боротьба України – це боротьба всієї вільної Європи. Саме тому я радий, що ми, разом з близькими європейськими союзниками, знову забезпечуємо нагальні потреби України. Це стосується не в останню чергу внеску пакета в протиповітряну оборону, яка необхідна Україні для захисту від масованих ракетних атак Росії, спрямованих, серед іншого, на критично важливу енергетичну інфраструктуру», – наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Він підкреслив, що Данія готова підтримувати «здатність України захищати себе від незаконних і жорстоких атак Росії стільки часу, скільки буде необхідно».

Нагадаємо, у плані перемоги президента України Володимира Зеленського є хороші ідеї, але ключовим є членство в НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє DR. Прем'єр-міністр Данії наголосила, що ця війна ніколи не повинна була початися, тому «ніхто з нас не хоче нічого більше, ніж миру». 

Теги: міністр Данія озброєння військова допомога

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