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Обстріл Краматорська, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Головне за 25 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обстріл Краматорська, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Головне за 25 вересня
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Внаслідок атаки російських військ відомо про двох загиблих та 19 поранених

Окупанти обстріляли центр Краматорська, виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю. «Главком» склав добірку новин 25 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 вересня, виступив з промовою на Генеральній Асамблеї ООН. Президент торкнувся питання завершення війни, енергетичної та ядерної безпеки, депортації українців тощо.

Як зазначив президент, будь-який удар ракети чи безпілотника, будь-яка критична аварія в енергосистемі України може призвести до ядерної катастрофи. Глава держави подякував членам Генасамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні.

«Більшість у світі розуміє, що стоїть на кону. Генеральна Асамблея висунула вимогу до Росії повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Тільки тоді Європа та світ повернуться до реальної ядерної безпеки», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія влаштовує цілеспрямовані атаки на українські електростанції та енергетичну мережу загалом. Держава-агресорка вже зруйнувала всі теплові електростанції та значну частину гідроенергетичних потужностей України.

Уряд змінив розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Кабінет міністрів збільшив розміри грошових компенсацій, якщо військовий Збройних сил України отримає поранення і І-ІІІ групу інвалідності, а також збільшив виплати родинам у випадку загибелі бійця. Ідеться не про бойові дії.

Одноразова грошова допомога призначається:

  • у разі загибелі (смерті) або визнання безвісти зниклих осіб – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою;
  • у разі встановлення інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 2 млн 271 тис. грн.

Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін провів засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. Диктатор заявив, що Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї після достовірних даних про масований пуск ракет і БпЛА при перетині російського кордону.

Як стверджує Путін, РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії та Білорусії.

Також, за словами очільника Кремля, Росія може застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, «створює критичну загрозу». Крім того, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію.

Росія встановила Starlink на «Шахед»

Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.

На знімках, які отримало ЗМІ Defense Express, видно супутникову антену, де залишились серійні номери. Вони мають допомогти дослідити канали постачання термінала Starlink.

Подібний зв'язок може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами – зображення.

Окупанти обстріляли центр Краматорська

Російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок удару частково зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки окупантів два загиблих і 19 поранених.

Окупанти поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. Попередньо росіяни вдарили двома керованими авіабомбами

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Теги: Володимир Зеленський війна обстріл окупанти ООН

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