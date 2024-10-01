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Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ізраїль вдарив по столиці Сирії: серед загиблих – відома телеведуча
Міноборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків
фото: mashreghnews.ir

Вибух стався поруч із будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста

У ніч на 1 жовтня армія Ізраїля завдала удару по Дамаску в Сирії. Унаслідок цього троє людей загинули, серед них – відома місцева телеведуча. Про це повідомляє CNN із покликанням на сирійські державні ЗМІ.

Сирійська телеведуча Сафаа Ахмед загинула разом із двома іншими людьми під час нічного ізраїльського удару по Дамаску.

«Головне управління радіо і телебачення оголошує про смерть телеведучої Сафаа Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії на столицю Дамаск», – йдеться в повідомленні сирійського державного інформаційного агентства Sana.

Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків приблизно о другій годині ночі за місцевим часом з «напрямку окупованих Голанських висот». Зазначається, що сирійські системи протиповітряної оборони збили більшість цілей, але в результаті атаки загинуло троє цивільних осіб і ще дев'ять отримали поранення.

Відеозаписи, розміщені в соціальних мережах, показують, що вибух стався поруч із будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста. На додаткових відео також видно автомобіль, охоплений полум'ям після вибуху. Наразі неясно, чи це саме те місце, де була вбита Ахмед та інші люди.

Ізраїльські військові ці повідомлення поки не коментували.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

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Теги: Сирія телеведуча Ізраїль

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