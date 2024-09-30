Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження

МЗС КНР побоюється ескалації на Близькому Сході після загибелі Насралли

Пекін стурбований ескалацією конфлікту на Близькому Сході після вбивства лідера руху «Хезболла» Хасана Насралли. Про це з посиланням на повідомлення МЗС Китаю пише Reuters. У відомстві уточнили, що засуджують будь-які дії, які завдають шкоди мирним жителям.

Зокрема Китай виступає проти будь-якого порушення суверенітету Лівану, заявило міністерство закордонних справ Китаю. «Ми стурбовані підвищенням напруженості в регіоні. КНР виступає проти будь-яких дій, що порушують суверенітет та безпеку Лівану», – йдеться у заяві.

Китай закликає всі сторони, особливо Ізраїль, негайно охолодити ситуацію та не допустити розростання конфлікту або «навіть виходу з-під контролю», йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

Насраллу було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару густонаселеним районом у південному передмісті Бейрута. За версією ізраїльських ЗМІ, під житловою забудовою була підземна база «Хезболли». В результаті також загинули кілька його товаришів по службі і безліч мирних жителів.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту.

Ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами.