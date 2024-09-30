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Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження
МЗС Китаю висловилося після загибелі лідера «Хезболли»
фото із відкритих джерел

МЗС КНР побоюється ескалації на Близькому Сході після загибелі Насралли

Пекін стурбований ескалацією конфлікту на Близькому Сході після вбивства лідера руху «Хезболла» Хасана Насралли. Про це з посиланням на повідомлення МЗС Китаю пише Reuters. У відомстві уточнили, що засуджують будь-які дії, які завдають шкоди мирним жителям.

 Зокрема Китай виступає проти будь-якого порушення суверенітету Лівану, заявило міністерство закордонних справ Китаю. «Ми стурбовані підвищенням напруженості в регіоні. КНР виступає проти будь-яких дій, що порушують суверенітет та безпеку Лівану», – йдеться у заяві.

Китай закликає всі сторони, особливо Ізраїль, негайно охолодити ситуацію та не допустити розростання конфлікту або «навіть виходу з-під контролю», йдеться на сайті Міністерства закордонних справ.

Насраллу було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару густонаселеним районом у південному передмісті Бейрута. За версією ізраїльських ЗМІ, під житловою забудовою була підземна база «Хезболли». В результаті також загинули кілька його товаришів по службі і безліч мирних жителів.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та ліванським угрупованням «Хезболла», особливо після ліквідації їхнього лідера Хасана Насралли в результаті авіаударів Ізраїлю по Бейруту.

Ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами.

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Теги: Ізраїль Китай вбивство політика суверенітет Ліван

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