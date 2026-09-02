Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії

Глава МЗС Польщі вважає, що відсіч Москві потрібно дати, «поки не стало надто пізно»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія, ймовірно, вже веде гібридну війну проти європейських країн. На його думку, Європа має відповісти на дії Москви та продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що залякати її не вдасться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Заява польського міністра пролунала після атаки російських безпілотників на український літак в аеропорту Лейпцига. На тлі інциденту Сікорський висловив підтримку Україні та Німеччині. За словами глави польської дипломатії, нинішню ситуацію вже складно вважати звичайним мирним часом.

«Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну – і потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати», – заявив Сікорський.

Міністр закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, вже підготовлена пропозиція щодо внесення до санкційних списків близько 1620 фізичних та юридичних осіб. Для її ухвалення, наголосив Сікорський, необхідна політична воля європейських лідерів. «Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах», – сказав він.

Сікорський також запропонував посилити обмеження для російських дипломатів і розвідників у Європі. Серед можливих заходів він назвав закриття російських консульств, обмеження пересування дипломатів РФ за межами країн їхньої акредитації та скорочення чисельності російського дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, Німеччина офіційно поклала на Росію відповідальність за атаку безпілотників на український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига. У Берліні заявили, що розглядають інцидент як частину російської гібридної кампанії та пообіцяли відповідь на дії Москви.